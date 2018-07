"Ti uccido, ti sparo" e altre violenze: così terrorizzava gli abitanti di un'intera contrada: arrestato

Ci sono volute di più di 5 denunce oltre ad atti di diffide ed innumerevoli interventi da parte delle pattuglie dei carabinieri di Mattinata e Manfredonia, ma alla fine il Tribunale di Foggia, con ordinanza che ne ha disposto la misura cautelare in carcere - la più grave e l’extrema ratio alla quale è possibile ricorrere solo in caso di inadeguatezza di altri provvedimenti previsti dalla legge - ha tratto in arresto il pluripregiudicato Antonio Pio Prencipe, classe 1972, nullafacente, soprannominato 'Il Ricciolino', persona nota alle forze di polizia per essere anche stato vittima di un tentato omicidio a colpi di ascia sul corso principale di Mattinata.

Le condotte contestate all’indagato da parte della Procura della Repubblica e per cui il prevenuto è stato denunciato, spaziano dagli atti persecutori, al danneggiamento a seguito di incendio, dalla tentata estorsione all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni. I fatti sono gravissimi e di inaudita ferocia, posti in essere dal Prencipe nei confronti di alcune famiglie dimoranti in una remota contrada di campagna. Più volte nell’arco della giornata il Prencipe raggiungeva i luoghi oggetto di causa e con la scusa di rivendicare presunti e mai dimostrati diritti di proprietà di una strada privata, con piccone ed altri arnesi danneggiava irrimediabilmente gli impianti fognari e idrici dei vari coloni. Non solo: di notte si appostava sempre sui luoghi in considerazione tentando anche di scavalcare le varie recinzioni e scagliando pietre contro chi si frapponeva alla sua furia: "… esci fuori pezzo di merda che stasera ti tolgo di mezzo; ti sparo; ti uccido a te a alla tua famiglia". Un crescendo di violenze rivolte anche ai carabinieri, culminato con la richiesta di somme di denaro ai residenti affinchè cessassero le violenze in loro danno e con l’appiccamento di un incendio dei luoghi domato solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

Minacce continue e reiterate, promesse di inverecondi mali, oltraggi e resistenze anche agli stessi carabinieri che operavano e per cui già veniva tratto, in un primo moneto, in arresto. Il risultato di tali condotte hanno comportato e generato nei residenti l’integrale terrore di vivere la loro esistenza in quella zona e di mutare notevolmente le loro abitudini di vita oltre a ingenerare patologie in essi quali disturbi d’ansia e attacchi di panico. Durissimo il commento del legale che assiste le vittime della vicenda, l’avvocato Pierpaolo Fischetti: "Assistiamo ancora nel 2018 a squallidi fotogrammi di pura bestialità di chi crede di avere un proprio privato controllo su persone e cose iscenando aberranti, vessatori, comportamenti che dovrebbero indurre nello sgomento inermi e pacifiche famiglie. Così non è e non sarà; anche se la pazienza di alcuni è messa a dura prova dalle lungaggini inevitabili delle procedure e le giuste garanzie da riconoscere, alla fine e nella maggioranza dei casi la giustizia è inesorabile e integralmente riparatoria".