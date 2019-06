Criminalità organizzata, più di 100 arresti in una settimana (50 nel Foggiano). Salvini gongola: “Siamo l’antimafia dei fatti”

Sono 115 le persone arrestate in questa settimana per operazioni antimafia sull’intero territorio nazionale da parte di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza con il coordinamento delle Direzioni distrettuali antimafia e delle Procure. Omicidio, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso, traffico internazionale di droga, detenzione illegale di armi: questi sono i reati contestati ai diversi clan decapitati da Caserta a Capua, da Torre Annunziata a Roma, dalla Sicilia alla Puglia, con ben 50 arresti, operati all’alba di ieri, nel Foggiano.

Obiettivi: prevenire episodi di guerra di mafia, smantellare le grandi piazze di spaccio, contrastare i traffici illeciti e le condotte estorsive, le infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici e il reclutamento di manodopera mafiosa. Stamattina altri 8 arresti nel foggiano di pregiudicati pronti ad agguati contro appartenenti al clan opposto. Soddisfatto dei risultati è il Ministro Salvini: “Ringrazio Forze dell’Ordine, magistrati e prefetti di frontiera che ogni giorno contribuiscono in modo decisivo a ripulire l’Italia dai criminali. I risultati confermano che preferiamo l’antimafia dei fatti a quella delle parole. In un anno di governo - e ne sono orgoglioso - abbiamo rafforzato l’Agenzia per i beni confiscati e sequestrati, assunto donne e uomini in divisa, acceso telecamere, sostenuto i sindaci, dato fondi per la prevenzione, attaccato le piazze di spaccio. Nel decreto sicurezza bis abbiamo proposto la norma spazza-clan, per velocizzare le notifiche ai condannati. Abbiamo ufficializzato il programma di assunzioni per le Forze dell’Ordine in tutte le province italiane. Alle critiche e agli insulti, rispondiamo con i risultati”.