Io pedinata e affiancata da un individuo che si masturbava

Buongiorno FoggiaToday, ho letto l'articolo sui controlli in villa comunale e ho pensato di raccontarvi la mia esperienza.



Tre giorni fa, intorno alle 18.30, a partire da Corso Garibaldi, sono stata affiancata da un ragazzo che manteneva il mio stesso passo.



Mi sono insospettita e ho accelerato il passo. Poi ho finto di fare una telefonata ma l'individuo non ha mollato e ha continuato a pedinarmi avvicinandosi sempre di più.



Scocciata e anche un po' spaventata, arrivata in via Vittime Civili, gli ho chiesto cosa volesse. Solo dopo pochi secondi mi sono resa conto che si stava masturbando senza pudore e in pubblico.



Intimorita e sconcertata dall'accaduto, mi sono girata dal lato opposto e sono letteralmente fuggita. Ho segnalato l'episodio alla polizia locale.



Ritengo utile che anche voi segnalate la mia esperienza, soprattutto per la presenza in zona di un istituto scolastico frequentato da ragazzine .



L'uomo è alto circa 1.70, bruno e robusto. Avrà avuto una trentina d'anni.