Mascherine a 10 euro, "vergognatevi, siete degli strozzini!". Il sindaco: "Vi ho mandato io i Nas"

"Si devono vergognare coloro i quali in queste ore stanno vendendo mascherine che costano un euro a dieci euro. Siete degli strozzini". Durissima reprimenda del sindaco di San Severo Francesco Miglio durante il suo aggiornamento quotidiano da Palazzo Celestini. "Ho avuto notizia da alcuni cittadini che hanno acquistato in alcune farmacie della nostra città dei dispositivi di protezione a dieci euro. Vergogna. Avete avuto la visita dei Nas? Ve l'ho mandata io, non vi devo nascondere niente. In questo momento bisogna stare vicino alla gente, non è il momento del profitto, è il momento della solidarietà, e ve lo dico senza mezzi termini. Vi giunga il mio disprezzo. Mi auguro - ha concluso il primo cittadino infuriato - che la Protezione Civile Regionale ci possa già nelle prossime ore dare i dispositivi che possiamo distribuire a tutti".

