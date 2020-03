Le mascherine scarseggiano, ci pensano le donne del paese. Il sindaco: "Grazie di cuore"

Basta un grande cuore per fronteggiare l'emergenza. L'ennesimo episodio di generosità si è registrato a Panni, dove alcune donne del paese si sono messe all'opera per realizzare delle mascherine.

Le prime 200 (lavate, sterilizzate e confezionate), sono pronte per essere distribuite: "Lo faremo in settimana, partendo dalle persone più anziane e man mano, le distribuiremo a tutti per consentire il ricambio. Le mascherine sono prodotte con materiale lavabile che può essere sterilizzato", spiega il sindaco Pasquale Ciruolo, che poi chiude elogiando le autrici: "Un ringraziamento di cuore a tutte le donne che stanno lavorando gratuitamente per la salvaguardia della salute di tutti noi".