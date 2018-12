Piazzano "marmotta" nel bancomat della BPM di Carapelle, ma il colpo sfuma

Tutto era pronto per il colpo. La "marmotta" era stata già inserita nella fessura dello sportello automatico della Banca Popolare di Milano, a Carapelle, ma qualcosa o qualcuno deve aver disturbato i malviventi, costretti alla fuga a mani vuote.

E' quanto accaduto intorno alle 4 della scorsa notte, in via Generale Dalla Chiesa, a Carapelle, dove ignoti hanno preso di mira il bancomat dell'istituto di credito cittadino. Il furto con esplosivo, quindi, è rimasto solo tentato: la "marmotta", infatti, è rimasta incastrata nel congegno, oppure non è stata proprio innescata. Sul posto stanno operando gli artificieri per rimuore l'esplosivo in sicurezza. sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.