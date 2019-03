Foggia piange Mario Marenco: è morto l'attore-umorista protagonista della tv di Renzo Arbore

Mario Marenco non c'è più. Nato a Foggia il 9 settembre 1933, è morto oggi a Roma, dove era ricobricov da tempo al Policlinico Gemelli. Attore, designer, architetto e umorista italiano, ha creato e interpretato personaggi come il colonnello Buttiglione, la Sgarambona, Riccardino, l'astronauta spagnolo Raimundo Navarro, il dottor Anemo Carlone, il professor Aristogitone, Verzo, Ida Lo Nigro, il poeta Marius Marenco e molti altri. È stato autore e protagonista di vari programmi televisivi, spesso in compagnia di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni