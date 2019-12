La Regione celebra Mario Frasca, il caporal maggiore morto in Afghanistan. Ma Orta Nova non c'è: "Sindaco scorretto"

“Il caduto Mario Frasca abbandonato dalle istituzioni della sua città”. E’ la denuncia via social delle onlus dedicata al militare di Orta Nova caduto in Afghanistan, fondata dal fratello. Ad otto anni dalla sua morte, ieri il caporal maggiore è stato celebrato a Bari, in consiglio regionale, dove gli è stata concessa l’onorificenza di “Vittima del dovere”, ritirata dai familiari. “Nessun amministratore di Orta Nova ha presenziato in consiglio regionale – denuncia la onlus -. Un comportamento scorretto da parte del sindaco Domenico Lasorsa. Il sindaco e i suoi amministratori risultavano assenti alla cerimonia”.