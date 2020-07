Tragedia sfiorata in mare: madre e figlio rischiano di annegare, militare si lancia in acqua e li salva

Quando ha notato due persone in difficoltà, che stavano rischiando di annegare, non ci ha pensato due volte e si precipitato in acqua. Il suo eroico intervento ha scongiurato una tragedia. È accaduto poco fa su una spiaggia libera di Marina di Lesina, dove mamma e figlio di 12 anni, a causa del mare piuttosto agitato, non riuscivano a tornare a riva.

Alessandro Di Rella, 35enne barese ufficiale dell’esercito, ha notato il pericolo e si lanciato in acqua riuscendo a trarre in salvo i due e rendendo superfluo l’intervento dei soccorsi, in seguito all’allarme lanciato dai bagnini delle spiagge adiacenti. Sia la mamma che il bambino stanno bene e non si è reso necessario il trasporto in ospedale.