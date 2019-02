Gravi dissesti idrogeologici a Marina di Lesina: nominato il soggetto attuatore del piano degli interventi

La Giunta regionale ha nominato il dirigente pro tempore della sezione Lavori Pubblici quale soggetto attuatore del piano degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio di Marina di Lesina, ed in particolare dei seguenti interventi: “Interventi di messa in sicurezza del territorio di Lesina”, di cui alla delibera CIPE n. 87/2012 e alla DGR n.1524/2013; “Indagini e verifiche strutturali sugli edifici interessati dalla condizione di dissesto idrogeologico nel territorio comunale di Marina di Lesina”, di cui alla DGR n. 1525/2013; “Interventi di messa in sicurezza del territorio di Lesina-Sistemazione idraulica del canale Acquarotta”, di cui alla DGR n. 1526/2013; “Completamento delle indagini geognostiche sui terreni fondali dei residui fabbricati nella “Zona Rossa” in Marina di Lesina”, di cui alla DGR n. 1495 del 02/08/2018.