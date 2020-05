La marcia dei braccianti dai campi a Foggia. Armati di broccoli e carciofi minacciano di fermarsi: "Questo è solo l'inizio"

"Questo fiume di esseri umani è la dimostrazione che nelle campagne mancano i diritti, non le braccia. Abbiamo osato scioperare per sfidare la politica del cinismo, per sfidare i ricatti, i soprusi e per dimostrare che a marcire sono i diritti dei lavoratori. Questo è solo l’inizio" ha precisato il sindacalista Usb, che ha annunciato un'assemblea nazionale di tutti i lavoratori a luglio proprio in Capitanata "terra di braccianti e terra di lavoratori agricoli".

Dure le accuse rivolte al Governo e anche al ministro Bellanova: "Non vi preoccupate dalla salute dei braccianti che lavorano 24 giorni al mese, ma i datori di lavoro nei dichiarano quattro o cinque per non pagare i contributi. In questo modo non si accumulano le giornate necessarie per avere la disoccupazione"

E ancora: "Ministri e ministre hanno versato lacrime per la nostra sorte, ma nessuno ha mai messo gli stivali per andare a Borgo Mezzanone, Torre Antonacci etc etc per venire ad ascoltare e a regolarizzare i lavoratori"

Il sindacalista contesta anche il criterio di concessione dei permessi di soggiorno rilasciati dalle questure ai braccianti a partire dai permessei scaduti dal 31 ottobre 2019: "Qui ci sono braccianti che ne hanno uno scaduto prima. Su quale base lo avete stabilito? Non avete il coraggio di eliminare i decreti sicurezza che creano insicurezza. Uno dei drammi dei braccianti è la legge Bossi-Fini" ha aggiunto Soumahoro: "Se il Governo non darà delle risposte la stagione di raccolta sarà caratterizzata dagli scioperi"