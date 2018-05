VIDEO | La parte buona di Vieste scende in piazza: "Noi vogliamo legalità"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Rappresentanti delle istituzioni, sindacati, forze dell'ordine, associazioni, parrocchie, tanti bambini delle scuole elementari, gente comune. Tutti in marcia per le strade di Vieste per alzare al cielo un solo grido, il desiderio di legalità in una cittadina pesantemente colpita, negli ultimi mesi, da una serie di atti criminali.

E' la marcia della legalità, andata in scena stamani, da Corso Fazzini, (dove siede il palazzo del Comune) e proseguita lungo le vie principali della città, fino al ritorno al punto di partenza, dove è andato in scena uno spettacolo musicale dedicato alla legalità.