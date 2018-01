Una mappa delle discariche, la proposta del Comitato ‘Lucera non tace’: “Avere un territorio sano è vitale”

“Il diritto ad avere un territorio sano, quello in cui si vive, libero da inquinamenti, non nasce perché garantito da qualcuno, ma perché è un’esigenza vitale, primaria di tutti noi cittadini. Per questo non esiste la scelta se essere o meno ambientalista.

Domani o il prossimo anno posso decidere di essere contrario alla caccia, alle pellicce, all’allevamento intensivo e snaturato dei bovini, o posso decidere di difendere le specie in via di estinzione, così da potermi definire ambientalista. Ma, la tutela del territorio in cui si vive ed è qualcosa di diverso. E’ rivendicare il proprio diritto a un vivere sano per noi, per i nostri figli e per coloro che ci seguiranno”.

E’ quanto dichiarano i rappresentanti del Comitato Lucera non tace, che attraverso la propria pagina Facebook hanno elaborato una mappa delle discariche “perché occorre innanzitutto conoscere, nel modo più esatto e completo, il nostro territorio ovvero, conoscere l’ubicazione delle discariche, abusive e non, che in esso insistono”.

“Invitiamo tutti i cittadini della Capitanata – prosegue il Comitato – a segnalare ogni genere di discarica, possibilmente allegando le foto dei luoghi, anche inviandoci una email all’indirizzo luceranontace@gmail.com . E’ solo con l’aiuto di tutti che potremo monitorare, in tempo reale, il, così da sollecitare gli Enti preposti a vigilare e a bonificare le aree inquinate. Aiutateci a salvare la nostra terra, il futuro di tutti noi. Il Comitato Lucera non tace”.