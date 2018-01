Shock a Foggia, bambino morto in culla nei 6x3 anti-vaccino: i medici vanno in Procura

Giganteggia in vari punti della città e sta scatenando un vespaio di polemiche e moti di indignazione il 6×3 sulla libertà vaccinale comparso nella ultime ore a Foggia. Ordine dei Medici e Ordine dei Pediatri hanno già inviato un esposto in Procura per procurato allarme. È raffigurato un neonato (schermato) su sfondo grigio-nero ed accanto la scritta/monito "Io sono uno dei bambini morti per SIDS (morte in culla) post-vaccino esavalente occultati dai dati ufficiali". Firmato "cittadini di Foggia e provincia", con il richiamo al gruppo Facebook Vaccini Puglia onlus per la libertà di scelta e corvelva.it, il coordinamento regionale Veneto per la Libertà delle Vaccinazioni, "presente dal 1993 al fianco dei genitori per la libertà di scelta in tema vaccinale" si legge sul sito.

È comparso in diversi punti della città. Le segnalazioni rimandano alla zona Questura, su via Ascoli di fronte all'Ipercoop nei pressi della rssa Il Sorriso; ancora su viale Ofanto, angolo Corso Roma. Segnalazioni giungono anche dalla zona della Chiesa di Gesù e Maria, pieno centro. "Immagino i bambini e le famiglie che oggi sono andati a vaccinarsi e hanno visto questa cosa terribile" osserva a Foggiatoday Maria Teresa Vaccaro, pediatra. "Per me - aggiunge - ci sono gli estremi per la denuncia anche al garante dei minori perché è un'immagine molto violenta, che tutti possono vedere per strada". Gli ordini preannunciano una nota di protesta ufficiale, oltre all'esposto alla Procura della Repubblica di Foggia.