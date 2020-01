Dove mancano i Tribunali, nascono i 'Presidi civili antimafia': l'iniziativa popolare della Capitanata che ha sete di legalità

Per avviare il percorso, appuntamento domenica 2 febbraio, al Teatro Verdi di San Severo. L'iniziativa fa seguito alla mobilitazione dei 20mila in piazza per dire 'no' alla mafia, al fianco di Libera e di don Luigi Ciotti