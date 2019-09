Studenti foggiani sfilano per il futuro: tutti in piazza per prevenire il riscaldamento globale e il cambiamento climatico

Fridays for future Foggia, centinaia di studenti, rappresentanti dei sindacati e del mondo dell'associazionismo, dalle 9 di questa mattina stanno sfilando per le vie della città. Anche le scuole del capoluogo dauno hanno aderito allo sciopero scolastico per il clima

Un lungo corteo partito alle 9 da Piazza Italia e diretto in piazza XX Settembre, sta attraversando piazza Cavour, via Torelli e via della Repubblica. La manifestazione - che si tiene in contemporanea nelle piazza di tutto il mondo - si concluderà con un'assemblea pubblica conclusiva.

Il movimento internazionale di protesta - nato grazia all'azione di protesta dell'agosto 2018 di Greta Thunberg - chiede e rivendica azioni per prevenire il riscaldamento globale e il cambiamento climatico.