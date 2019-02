Piovono sanzioni a Manfredonia: in tre giorni ben 110 sanzioni con lo street control

La penna e il blocchetto sono stati sostituiti dal tablet e non hanno tardato a giungere i primi riscontri sul sistema di Street control, entrato in funzione, a Manfredonia, da lunedì 11 febbraio.

In un arco temporale relativamente ristretto, di soli 3 giorni, sono state rilevate ben 110 violazioni al Codice della strada. Più precisamente: sono 70 le violazioni accertate in materia di soste irregolari e ognuna di esse è stata sanzionata per 42 euro (con la possibilità di ridurre la sanzione del 30%, se pagata entro 5 giorni); i veicoli trovati senza copertura assicurativa sono 10 e, in questo caso, è stata ordinata l’immediata cessazione della circolazione con il contestuale sequestro amministrativo, nei confronti dei contravventori è stata inflitta sanzione amministrativa di 868 euro e decurtazione dei punti della patente, così come previsto dal Codice della strada; gli automezzi risultati, all’occhio attento dello Street control, sprovvisti di revisione sono addirittura 30 ed è stata disposta la sospensione della circolazione, oltre all’applicazione, nei riguardi dei rispettivi proprietari, della sanzione amministrativa di 173 euro, a norma dell’art. 80 del Codice della Strada.

Ricordando ai più distratti che lo Street control è un dispositivo, montato sull’auto di servizio della nostra Polizia Locale, in grado di fotografare i veicoli in infrazione attraverso una telecamera collegata a un tablet e, dopo aver visionato le foto, i vigili urbani possono elevare multe che vengono in seguito recapitate a casa dell’utente.

Grazie allo Street control aumenta, quindi, il numero delle strade sottoposte a controllo. Tempi duri, quindi, per chi, invece, vorrà continuare a contravvenire al Codice della strada. Resta valido, perciò ed a maggior ragione, l’invito al rispetto delle regole che il sindaco Angelo Riccardi aveva rivolto alla cittadinanza, annunciando l’entrata in servizio dello Street ontrol sul territorio comunale.