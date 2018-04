Violenta rapina in un parco fotovoltaico: imbavagliano vigilantes e fuggono con 100 pannelli

Violenta rapina, la scorsa notte, ai danni di un parco fotovoltaico in località 'Torretta', a Borgo Mezzanone, in agro di Manfredonia. Nel cuore della notte, una banda composta da almeno quattro persone - tutte travisate e armate di bastoni e un taglierino - ha fatto irruzione nel parco minacciando il guardiano. Il malcapitato è stato legato e imbavagliato, mentre i malviventi hanno portato via un centinaio di pannelli fotovoltaici, caricati su un mezzo furgonato pronto per la fuga. Sull'acccaduto sono in corso le indagini della polizia. Per il vigilantes tanta paura ma nessuna grave conseguenza fisica. Ancora da quantificare il valore della merce asportata. Indagini in corso.