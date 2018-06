Prende un coltello, sale su un autobus e rapina le Poste: arrestato

Individuato ed arrestato il "rapinatore solitario" che due giorni fa aveva messo a segno una rapina ai danni dell'Ufficio Postale Centrale di Manfredonia. Nella giornata di ieri, infatti, gli agenti del commissariato di Manfredonia, insieme ai militari dell'Arma dei Carabinieri hanno arrestato un 31enne, che dovrà rispondere del reato di rapina.

Il fatto, lo ricordiamo, risale al pomeriggio di due giorni fa, quando un uomo, armato di coltello, si è diretto nei pressi di uno degli sportelli dell'istituto di via Torre Santa Maria, e minacciando l’impiegato, è riuscito a farsi consegnare la somma di 1.000 euro, dandosi poi a precipitosa fuga. L’incrocio delle informazioni raccolte mediante l’esame dei filmati registrati dall’impianto di videosorveglianza dell’Ufficio Postale e le testimonianze delle persone presenti hanno permesso di identificare il giovane e ricostruirne la via di fuga. L’attività investigativa degli agenti del commissariato, inoltre, ha permesso di individuare un vicino esercizio pubblico dove l’uomo si era recato per prelevare il coltello utilizzato per la rapina.

Peraltro, la minuziosa ricostruzione del tragitto effettuato dal rapinatore ha permesso di accertare che il malvivente si era recato all’Ufficio Postale di Manfredonia Centro in autobus, subito dopo aver prelevato il coltello. Le incessanti ed ininterrotte attività di ricerca hanno permesso di rintracciare il giovane nella tarda mattinata di ieri, mentre era nei pressi del distributore di carburante di corso Di Vittorio. Pertanto, in ragione dei forti indizi di colpevolezza a suo carico e tenuto conto che nelle immediate vicinanze vi è una fermata per pullman di linea che portano fuori città, il 31enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto d’iniziativa. Al termine delle incombenze di rito, l’uomo è condotto presso la Casa Circondariale di Foggia.

