Incendio nel Foggiano: Suzuki Alto di una donna distrutta dalle fiamme

Sono in corso le indagini dei carabinieri, per risalire all'origine dell'incendio di un'auto avvenuto la scorsa notte in via Tulliano, a Manfredonia. Erano circa le ore 1.15 quando le fiamme hanno avvolto una Suzuki Alto di proprietà di una insegnante 47enne, distruggendo il vano motore.

Intervenuti sul posto, i vigili del fuoco hanno subito domato le fiamme senza trovare alcun innesco che potesse suggerire l'ipotesi del dolo. Alla luce di quanto dichiarato dalla donna ai militari - ai quali ha riferito di non aver avuto alcun problema con nessuna persona - non si esclude, che l'incendio sia scoppiato a causa di un guasto all'auto.