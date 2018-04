Macabro ritrovamento, a Siponto: il mare restituisce il cadavere di una donna

Macabro ritrovamento, questa mattina, a Manfredonia, dove sulla spiaggia che collega la città alla frazione di Siponto, il mare ha restituito il cadavere di una donna. Dalle prime informazioni raccolte, si tratterebbe di una donna di circa 60 anni, non ancora identificata, il cui decesso dovrebbe essere dovuto ad annegamento o malore. Esclusa l'ipotesi di morte violenta: dalla prima ispezione cadaverica, il medico legale, giunto sul posto insieme ai carabinieri e ai sanitari del 118, non ha riscontrato ferite. Sull'accaduto sono in corso le indagini degli uomini della della Capitaneria di Porto di Manfredonia.