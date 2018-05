Bomba alla 'Boutique Vanity', paura in via dell'Arcangelo: danni anche ad auto in sosta

Esplosione nella notte, a Manfredonia, dove poco dopo l'una, una bomba è stata fatta esplodere ai piedi di un negozio di abbigliamento. Il fatto è successo in via dell'Arcangelo: nel mirino dei malviventi è finita la boutique Vanity.

L'esplosione è stata fortissima: l'ordigno rudimentale ha divelto la saracinesca dell'attività e procurato ingenti danni al suo interno; l'onda d'urto ha poi danneggiato un'auto in sosta e ha distrutto i vetri delle finestre della palazzina situata sul lato opposto del marciapiede. Sul posto, per bonificare e mettere in sicurezza la zona, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno acquisito i filmati dei sistemi di sorveglianza delle vie limitrofe.