Donna nel mirino dell'ex: 4500 telefonate e migliaia di sms, molestie, minacce di morte, pedinamenti e appostamenti

Ieri gli agenti del commissariato di Manfredonia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare che dispone il divieto di avvicinamento e comunicazione nei confronti di un uomo di Manfredonia di 40 anni, per il reato di atti persecutori nei confronti della ex compagna.

Subito dopo la fine della relazione, la vittima è stata molestata, ingiuriata, minacciata di morte e pedinata in più occasioni, con appostamenti anche presso la scuola frequentata dai figli. Nell’arco di 8 mesi ha ricevuto circa 4.500 telefonate e migliaia di messaggi anche in orari notturni, che le hanno provocato uno stato di ansia e di paura ed il fondato timore per l’incolumità personale, tale da costringerla a mutare le sue abitudini di vita.

L’uomo in una circostanza ha seguito ed aggredito anche il nuovo compagno della donna. Gli atti persecutori sono stati posti in essere, nonostante l’uomo fosse già stato sottoposto ad ammonimento da parte del Questore.