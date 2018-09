Picchia l’amica, poi la scaraventa sulla strada e le ruba la borsetta: carabinieri inseguono e arrestano pregiudicato

Nella serata di giovedì scorso i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Manfredonia hanno tratto in arresto Michele Castrignano, 45enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine per i suoi precedenti penali e di polizia, nella flagranza del reato di rapina aggravata, violenza privata e lesioni personali aggravate ai danni di una donna, anch’essa manfredoniana, oltre che per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di una segnalazione pervenuta al numero telefonico di emergenza 112 da parte di alcuni automobilisti, che avevano riferito della presenza sulla strada di una donna semisvestita e in palese difficoltà, la Centrale Operativa del Comando di Compagnia ha inviato una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile sulla S.P. 141, fuori dal centro abitato in direzione di Zapponeta. Giunti immediatamente sul posto, i Carabinieri hanno subito trovato e soccorso la donna, in evidente stato di shock, che vagava con un braccio sanguinante e gli indumenti strappati, e che, una volta coperta e confortata, a fatica ha riferito loro di essere stata poco prima aggredita e rapinata da Castrignano, persona da questa conosciuta e frequentata.

La donna ha quindi raccontato che, a seguito di un diverbio avuto con l’uomo mentre si trovava a bordo della sua auto, aveva tentato di scenderne. Ma l’uomo ha reagito trattenendola con forza, tirandole i capelli e la maglia – strappandogliela – finché, fermata l’auto sul ciglio della strada, non l’ha scaraventata fuori dall’abitacolo. Non contento, l’uomo l’ha raggiunta per strada continuando a colpirla, per poi strapparle la borsetta dalle mani, aiutandosi addirittura con una grossa pietra per farla desiste dal tentativo di riprendersela. Impossessatosi della borsa, Castrignano è salito a bordo dell’auto e si è allontanato lasciando la donna riversa sull’asfalto.

I Carabinieri, fatta intervenire un’autoambulanza che conducesse la malcapitata al pronto soccorso, si sono dunque immediatamente messi alla ricerca dell’aggressore, che è stato poco dopo intercettato a bordo della auto, ancora sulla Sp 141. Intimatogli di fermarsi, visto che il ricercato non aveva alcuna intenzione di farlo, i Carabinieri si sono posti al suo inseguimento, durato fino ad una strada poderale prospiciente viale dei Pini, in località Siponto, dove i militari sono finalmente riusciti a raggiungerlo e a tagliargli la strada, e ad arrestarlo.

La successiva perquisizione, estesa anche all’abitazione dell’uomo, ha consentito di recuperare la borsa della donna, contenente i suoi documenti, gli effetti personali e tutto il denaro, oltre a 15 grammi di hashish, due bilancini di precisione e materiale da confezionamento e da taglio in dosi di stupefacente, tra cui mannitolo, sostanza questa notoriamente usata nel "taglio" della cocaina, nonché la somma di 850 euro circa, ritenuta essere il provento dell’illecita attività di spaccio di stupefacenti posta in essere dall’uomo, il quale non risulta svolgere alcuna lecita attività lavorativa. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Al termine degli atti inerenti il suo arresto, Castrignano è stato condotto al carcere di Foggia, secondo le disposizioni del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, in attesa della convalida del suo arresto. La vittima è potuta così tornare in possesso dei suoi averi.