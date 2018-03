Beccato in una sala slot con droga e contanti addosso: in manette pregiudicato

Nell’ambito dei servizi di controllo straordinario del territorio, ed in particolare nello svolgimento dei servizi di contrasto all’abusivismo, gli agenti di polizia del Reparto Prevenzione Crimine di Manfredonia hanno tratto in arresto Michele Lupoli, pregiudicato manfredoniano di 41 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella serata di ieri, nei pressi di via degli Iris, gli uomini in divisa hanno proceduto a un controllo all’interno di una sala slot, dove alcune persone sospette erano appena entrati. Gli operatori, coordinati dalla Sala operativa del commissariato, sono entrati con la massima cautela nel locale: tra i vari presenti, proprio Lupoli si mostrava insofferente alla presenza degli uomini in uniforme mettendo le mani nelle tasche del giubbotto e cercando di disfarsi di quanto in suo possesso. L’uomo è stato subito bloccato e perquisito: aveva con sé 5 involucri contenenti 3 grammi di cocaina e la somma di 70 euro divisa in banconote di vario taglio.

Con l’ausilio di altro personale, gli agenti hanno perquisito l’abitazione del 41enne rinvenendo un bilancino occultato all’interno del ripostiglio, mentre nella camera da letto, accuratamente nascosto, è stato trovato materiale per il confezionamento, 2 involucri in cellophane contenenti 1,2 grammi di cocaina; 2 pezzetti di hashish di circa mezzo grammo e 2 capsule di anfetamina del peso circa 0,9 grammi. Il tutto è stato posto sotto sequestro.

Lupoli è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia.