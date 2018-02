Ai domiciliari per stalking, ma i carabinieri lo trovano in un bar: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Zapponeta hanno tratto in arresto il pregiudicato 28enne di Foggia Marco Padalino, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari in località Scalo dei Saraceni.

L’uomo, che era stato arrestato il 20 luglio 2017 a Foggia e sottoposto al regime degli arresti domiciliari con le gravi accuse di atti persecutori (stalking) commessi nei confronti della ex compagna, il successivo 2 dicembre era poi stato condotto presso il carcere di Foggia su disposizione dei Giudice, che aveva aggravato la misura domiciliare a causa della condotta tenuta dall’uomo. Solo il 23 gennaio scorso gli era nuovamente stata concessa la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, questa volta però a Manfredonia, in località Scalo dei Saraceni.

Ieri sera gli uomini dell’Arma di Zapponeta, competenti per territorio, in servizio di pattuglia nella località citata, hanno notato l’uomo uscire da un bar. Insospettiti, hanno deciso di seguirlo per accertarsi di chi si trattasse, verificando così che si trattasse proprio di Padalino.

Fermato e controllato, verificato che non avesse alcuna autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione in cui era ristretto, lo hanno quindi condotto in caserma e, ultimati gli accertamenti, lo hanno dichiarato in stato di arresto nella flagranza del reato di evasione e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ricondotto presso quel domicilio dove sta scontando la pena.