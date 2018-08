In carcere per un'evasione dai domiciliari commessa nel 2016: arrestato 41enne

Arrestato 41enne, torna in carcere a causa di un'evasione dai domiciliari commessa nel 2016. E' successo a Manfredonia, dove i carabinieri hanno arrestato il pluripregiudicato Matteo Falcone, traducendolo presso il carcere di Foggia.

A suo carico un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria di Foggia, nello specifico dell'Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale, per il quale l'uomo deve espiare la pena definitiva di otto mesi di reclusione per un'evasione dal regime degli arresti domiciliari cui era sottoposto commessa il 12 gennaio 2016. In quella circostanza l’uomo, benché sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari era stato sorpreso per strada dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Manfredonia.