Sotto shock chiama la polizia: “Mio cognato mi ha aggredita con un coltello e mio figlio è rimasto ferito”

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati, Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia hanno tratto in arresto il pluripregiudicato D.M., manfredoniano, classe 1974, per maltrattamenti in famiglia.

Nella tarda serata del 9 gennaio gli Agenti della Volante del Commissariato sono intervenuti in una via cittadina per una segnalazione di lite in famiglia. Giunti subito sul posto gli operatori sono stati contattati dalla compagna del fratello del D.M. la quale, in evidente stato di agitazione , ha riferito di essere stata aggredita con un coltello da cucina dal cognato e che nel corso della lite, terminata solo grazie all’intervento del compagno che aveva provveduto a disarmare l’aggressore, anche il proprio figlioletto era rimasto ferito.

La donna riferiva che anche in precedenza aveva subito numerose aggressioni da parte del cognato che la maltrattava insultandola e minacciandola di morte ma che non aveva mai denunciato per paura di ritorsioni familiari. Il D.M. è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Foggia a disposizione della Procura della Repubblica competente. L’immediato intervento della Polizia di Stato e la pronta richiesta di aiuto da parte del cittadino ha reso possibile di assicurare il reo alla giustizia. Resta sempre alta l’attenzione della Polizia di Stato sui reati che riguardano la violenza contro le donne in tutta la Provincia.