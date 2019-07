Mamma e due figlie piccole scomparse nel nulla a Foggia. Il compagno in lacrime: "Ti prego dimmi come stanno le bimbe"

Dove sono Maria, Laura Francesca e Angelica Elena? Da 24 ore non si hanno più notizie di una mamma e delle due figlie di 8 anni e un anno e mezzo. Disperato e preoccupato, il compagno di lei e padre delle due bambine, lancia un appello attraverso le colonne di FoggiaToday: "Ti prego fatti sentire, fammi sapere almeno se le bambine stanno bene"

La donna, che ha il telefono cellulare staccato, intorno alle 14 di ieri pomeriggio ha chiamato un'amica dicendole che sarebbe passata a prendere la figlia più grande che in quel momento si trovava in un'abitazione di campagna alla periferia del capoluogo dauno.

L'ultima volta è stata vista in compagnia delle due figlie mentre scendeva dall'autobus 28, intorno alle 15 dello stesso giorno. Quando l'uomo è rientrato dal lavoro, non le ha trovate in casa e sono scattate le ricerche: "Non credo abbia dei soldi con sè" spiega in lacrime Aurelio, che questa mattina ha sporto denuncia ai carabinieri.