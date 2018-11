Maltrattava la moglie ed i suoi 5 figli: scatta il divieto di avvicinamento per un 45enne di Manfredonia

Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alle persone offese a carico di un 45enne di Manfredonia. Lo ha deciso il Giudice per le indagini preliminari di Foggia, che ha emesso un'ordinanza a carico di Francesco Silvestri, manfredoniano residente a Mattinata, per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti della propria moglie e dei loro 5 figli.

La misura è stata eseguita ieri sera, dagli agenti del commissariato di Manfredonia: in seguito alla denuncia sporta dalla moglie dell'uomo, e ai numerosi accertamenti effettuati dagli operatori della polizia circa le condizioni sociali e ambientali della famiglia, l’Autorità Giudiziaria ha emesso il provvedimento cautelare al fine di tutelare l’incolumità della famiglia così duramente provata dai continui maltrattamenti fisici e morali.