Urla e botte, scoppia l'ennesima (e violenta) lite di coppia: polizia interviene e allontana giovane convivente

Scoppia l'ennesima (e violenta) lite in famiglia, gli agenti delle 'Volanti' intervengono per portare la calma e adottano d’urgenza, nei confronti di un 25enne, la misura pre-cautelare di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento dai luoghi frequentati dalla vittima, sua compagna.

Il fatto è successo nel pomeriggio di ieri, 7 gennaio, quando intorno alle 18, gli agenti delle 'Volanti' sono intervenuti in una abitazione in via Imperiale, a Foggia. La donna presente in casa aveva subito atti di violenza da parte del convivente e non era il primo episodio, tant’è che la 'Volante' era intervenuta altre volte per il medesimo motivo, con conseguente denuncia del compagno, per minacce e lesioni all’Autorità Giudiziaria.

Al fine di evitare la reiterazione di tali condotte ai danni della donna, gli agenti - di concerto con la Procura della Repubblica - hanno adottato d’urgenza la misura pre-cautelare di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento dai luoghi frequentati dalla vittima a carico del giovane venticinquenne. Il caso è seguito dal personale specializzato della Questura secondo le linee guida del Codice Rosso.