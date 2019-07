Capitanata nella morsa del maltempo: pioggia, grandine, fulmini, vento e temporali

In queste ore la provincia di Foggia, dal Gargano al Subappennino Dauno, è attraversata da un'ondata di maltempo, di pioggia, fulmini e temporali. Nuvole grigio-nere fanno da tetto alla Capitanata, dove oltre alla grandine, in alcune zone soffia un vento fortissimo. Le temperature, come da previsioni, in alcune aree scenderanno nelle prossime ore.

A Foggia, in via don Luigi Sturzo, la guaina dei mini alloggi popolari si è staccata dal tetto ed è precipitata giù per via del forte vento che ha divelto anche diversi cassettoni dell'immondizia (le immagini video).