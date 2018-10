Tempesta di pioggia e vento in Capitanata: alberi giù, tragedie sfiorate, feriti e tanto spavento

Pioggia e vento in Capitanata, dove da questo pomeriggio si continua la "conta dei danni" in numerosi comuni della Provincia. A Foggia almento tre gli alberi spazzati via dal vento e due persone ferite, una madre e un figlio che erano a bordo dell'auto sulla quale è caduto un albero di grosse dimensioni.

Sul Gargano, un altro grande arbusto è caduto sulla Provinciale 43, la strada che collega Cagnano Varano a San Giovanni Rotondo, bloccando di fatto la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Sul posto, per bonificare e mettere in sicurezza la zona, sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco.

Altro albero, stessa sorte ad Apricena, dove le associazioni del Coordinamento di Protezione Civile della Provincia di Foggia, impegnate nel controllo del territorio per far fronte all’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile della Regione Puglia hanno ricevuto numerose chiamate per interventi vari.

Nella fattispecie, l’Associazione di Volontariato Avea di Apricena ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per un intervento di caduta alberi. Sul posto oltre ai volontari Avea e 115 anche il personale della ditta che si occupa del verde pubblico, la ItalServizi. In queste ore sono decide e decine le chiamate di intervento al centralino del 115 per interventi legati soprattutto al maltempo.

Questo il post pubblicato su Facebook dal sindaco Antonio Potenza: "Emergenza rientrata. Anche oggi abbiamo fatto il nostro dovere. Siamo stati per qualche ora sotto una tempesta di vento e pioggia con raffiche fino a 100 km/h. Sono caduti alcuni alberi di pino e ci sono stati fortunatamente solo danni alle cose. Non ci sono stati danni alle persone. Ho coordinato personalmente le attività insieme all'assessore Solimando, al Comandante dei vigili e ai dirigenti degli uffici. Desidero ringraziare i volontari, le aziende e tutti coloro che con tempestività si sono adoperati per superare questa fase critica. Al momento non ci sono problemi particolari per la viabilità e la circolazione tranne che per un paio di strade. Domattina saranno rimossi gli alberi e i detriti rimasti a terra".

A Torremaggiore il sindaco Lino Monteleone ha smentito la fake news che lui stesso sostiene stia circolando sul alcuni gruppi Facebook e di Watshapp in merito ad un presunta delibera comunale di avviso di chiusura di tutte le istituzioni scolastiche, attività commerciali e professionali per domani 30 ottobre. La pagina fotocopiata che reca la mia firma e quella del segretario generale del Comune è assolutamente falsa e la notizia riportata destituita di ogni fondamento.

È stato commesso un grave reato che ovviamente non mancheremo di denunciare alle autorità competenti. Comunico altresì che chiunque faccia girare la suddetta pagina palesemente falsa, potrà incorrere egualmente in responsabilità personali. Chiedo pertanto, gentilmente, a uomini e donne di "buona volontà" di condividere questo mio post per evitare l'inutile e pericolosa psicosi che in questi minuti si sta ingenerando. È un atto di inaudita gravità, che conferma come in questa comunità c'è anche della gente deviata mentalmente oltre che cattiva.

