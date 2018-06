Violento nubifragio in Capitanata: disagi, allagamenti e smottamenti

Sono numerosi i disagi in Capitanata per il violento nubifragio che si è abbattuto la notte scorsa. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute a Lido del Sole, allagata. A San Giovanni Rotondo, in via Foggia, gli uomini del 115 hanno tratto in salvo alcune persone rimaste bloccate a bordo di un mezzo bloccato al centro strada allagato.

Disagi anche sulla provinciale San Severo-Apricena, interrotta per maltempo la linea ferroviaria Foggia-Lucera: "Fino a nuovo avviso, i treni soppressi saranno sostituiti con autobus in partenza dai piazzali esterni delle stazioni" riporta su Facebook Ferrovie del Gargano.

Disagi anche lungo l'ex Statale 16 Ter nel tratto San Severo-San Paolo Civitate-Chieuti, causa esondazione fiume Radicosa e sulla Sp 56 San Giovanni Rotondo-Manfredonia dove hanno ceduto i muri di contenimento. La strada è aperta sì, al traffico, ma si circola a senso alternato. Sul posto squadre e mezzi di pronto intervento sono al lavoro per ripristinare la corretta circolazione