Maltempo al Nord, disagi anche sulle linee FerGargano. Treni soppressi: viaggiatori rimborsati

Il maltempo che si è abbattuto sul centronord sta creando disagi anche in Capitanata. Come riporta Ferrovie del Gargano bombe d'acqua, grandine, trombe d'aria "hanno interrotto il segnale Gps che sincronizza gli apparati "Ansaldo" di cui sono dotati anche nostri treni; il lungo blackout ha di fatto bloccato la circolazione".

Diversi i disagi e le interruzioni registrate su tutta la dorsale adriatica e sulle tratte Fergargano (in particolare la Foggia-Lucera e la San Severo-Peschici), dove sono stati predisposti degli autobus sostitutivi.

Per i treni soppressi FerGargano ha anche deciso di rimborsare con un altro biglietto tutti i viaggiatori che hanno subito disagi nella giornata di oggi: "Avranno diritto a un nuovo titolo di viaggio i passeggeri che erano a bordo dei treni 22379, 22380, 22381, 22383, 22384 e 22389.

Per ottenere il cambio, è necessario inviare via mail foto del biglietto obliterato con i rispettivi dati personali a ufficio.cp@fergargano.it. Vi sarà indicate le procedure da seguire. FerGargano si scusa nuovamente per il disagio. Info 0882228960".