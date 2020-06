La grandine mette in ginocchio l'agricoltura foggiana: dall'uva alle ciliegie, un anno di lavoro distrutto in un'ora

Un anno di lavoro distrutto da un'ora di grandinata: ancora una volta gli agricoltori del Foggiano si trovano a fare la conta dei danni per il maltempo. In particolare, a essere colpita, è stata un'ampia zona nei pressi dell'aeroporto militare Amendola.

I chicchi di grandine si sono abbattuti sulle ciliegie, distruggendo quelle che erano riuscite a scampare al vento e alle piogge battenti dei giorni precedenti. I 'proiettili di ghiaccio' hanno avuto effetti deleteri anche sui vigneti in Contrada Amendola, danneggiando seriamente i grappoli di uva da tavola (Cultivar Sugraone) in fase di sviluppo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Di fronte a questo tipo di calamità, sempre più frequenti, non c'è rimedio, soprattutto quando l'azienda agricola non è riuscita ad accedere a un sistema assicurativo. E tutto questo perché, ad oggi, le assicurazioni non sono accessibili a tutti. È un sistema che va riformato, ampliato, reso sostenibile per le imprese agricole e adeguato alla frequenza sempre più elevata e costante degli eventi climatici estremi", dichiara Cia Agricoltori Puglia: "È una battaglia che stiamo conducendo da tempo e sulla quale le istituzioni dovranno dare una risposta, se non vogliono vedere sparire centinaia di aziende agricole".