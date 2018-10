Maltempo sul Gargano, primi disagi a Vieste: strade e locali allagati, un automobilista in panne

Maltempo sul Gargano, primi disagi a Vieste dove sono questa mattina sono stati registrati alcuni allagamenti nella zona del lungomare 'Mattei'.

Allagati anche locali e box a livello strada o interrato, numerose le strade coinvolte: da via Pellico a via Spadolini. Nelle zone interessate dagli allagamenti è stato necessario l'intervento degli uomini della Protezione Civile 'Pegaso', con tre idrovore carrellate, due jeep e l'autobotte. I volontari della 'Pegaso' sono intervenuti anche per aiutare un automobilista in panne sulla strada per 'Regginelle'. Richiesto l'intervento delle Giacche Verdi con autobotte, e i vigili urbani. Lentamente la situazione è tornata alla normalità.