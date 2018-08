Maltempo sul Gargano: 90 turisti allontanati da un camping, strade chiuse e locali allagati

Sul Gargano, la situazione sta tornando lentamente alla normalità. Una decina di squadre dei vigili del fuoco, richiamate dai vari distaccamenti del Comando provinciale di Foggia, sono all'opera per drenare locali allagati e camping invasi dalle abbondanti piogge di ieri. Colpita, in particolar modo la zona del lago di Varano e la località balneari di Foce Varano, Lido del Sole e San Menaio.

A Lido del Sole, nel dettaglio, una novantina di turisti sono stati allontanati da un camping a scopo preventivo e fatti alloggiare in una palestra comunale attrezzata con brandine e pasti caldi, assistiti dagli uomini della protezione civile 'Pegaso' di Vieste. Allagati numerosi locali interrati o a livello strada. Gli uomini del 115 hanno chiesto la chiusura delle strade che collegano Rodi a San Menaio e Rodi a Lido del Sole per la presenza di fango e detriti sull'asfalto.

Transitabili invece i tratti di Statale 89 San Nicandro Garganico - Apricena, di Provinciale 48 San Nicandro Garganico - San Marco in Lamis (ripristinata la viabilità all'altezza del passaggio) e di SP 41 San Nicandro Garganico - Torre Mileto - Capoiale - Foce Varano, che presenta però ancora punti di criticità. Nessun veto per la Statale 693, detta "Dei Laghi", da Poggio Imperiale a Vico del Gargano.

L’acqua e il fango esondati dai canali hanno coperto i binari della linea ferroviaria nel tratto Ischitella-Rodi Garganico-San Menaio e, in molti tratti, portato via la ghiaia della massicciata. Tecnici e operai delle Ferrovie del Gargano e della LFC Lavori Ferroviari Civili sono al lavoro per la bonifica dei tratti interessati dal maltempo per il ripristino dei collegamenti. "Fino a nuovo avviso i collegamenti ferroviari sulla tratta Apricena-Peschici Calenella sono interrotti e i treni sostituiti con autobus agli stessi orari. I treni svolgono regolarmente servizio sulla tratta Foggia-San Severo-Apricena" scrive su FB Ferrovie del Gargano

