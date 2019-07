La Capitanata nella morsa del maltempo: 'Allerta Arancione' per domani, previste tempeste, grandine e forte vento

Sarà 'Allerta Arancione' per la giornata di domani, 14 luglio, in diverse aree della Capitanata e dell'intera Puglia. Lo comunica, attraverso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e criticità la Protezione Civile Regionale.

In particolare, "dalle ore 08,00 di domani, domenica 14 luglio, e per le successive 12 ore - si legge nel bollettino meteo - si registreranno precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, al mattino sui settori costieri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento". Sarà quindi 'Allerta Arancione' (per rischio idrogeologico per temporali )nei compresori di Gargano e Tremiti, Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Ofanto e Basso Fortore.