Il maltempo manda Foggia al tappeto: strade allagate e circolazione in tilt, Vieste si prepara all'allerta arancione

I rovesci temporaleschi attesi in giornata, da qualche minuto stanno interessando la città di Foggia, dove in quasi tutte le zone della città abitanti e automobilisti segnalano disagi e allagamenti (strade e attività commerciali). Black out in alcuni quartieri.

Pioggia, fulmini e tuoni stanno provocando infatti qualche problemino anche alla circolazione stradale. E non solo nel capoluogo dauno, l'ondata di maltempo che si sta abbattendo anche su Cerignola, minaccerebbe il resto della Capitanata.

Tutto questo mentre i sindaci dei comuni del Gargano preparano le contromosse per l'allerta arancione per rischio idrogeologico e per temporali che domani colpirà l'intera Capitanata.

Il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, ha messo in moto la macchina della sicurezza per evitare eventuali disagi ai cittadini e ai tanti turisti ancora presenti in città e nelle stutture turistiche della costa. "L'attività della nostra Protezione Civile è costante anche d'estate. Ci faremo trovare pronti in caso di necessità".