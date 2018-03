Maltempo a Cerignola, i venti forti abbattono tre pini secolari e Metta annuncia provvedimenti

Sindaco Metta: caduta dei pini in villa e allo stadio. Prenderemo seri provvedimenti.

Prenderemo seri provvedimenti perché l’incolumità delle persone è un valore da tutelare in via assolutamente prioritaria

___________________________________________

Dopo l'eccezionale fenomeno meteorologico, registrato sabato scorso, che ha causato la caduta di tre pini secolari in Villa Comunale e allo Stadio Comunale “D. Monterisi”, il Sindaco di Cerignola dichiara quanto segue.

“Sono molto preoccupato per quanto accaduto nei giorni scorsi - dichiara il sindaco di Cerignola Franco Metta-. Abbiamo avuto un fenomeno meteorologico importante caratterizzato da venti e piogge violentissime. Purtroppo tali fenomeni non sono rari e si verificano molto spesso causando danni piuttosto importanti come l’abbattimento di due pini secolari nella Villa Comunale ed un pino nello Stadio Comunale “D. Monterisi”. Pini molto alti le cui chiome fanno effetto vela e le radici non riescono a reggerne il peso".

Metta annuncia anche di aver dato mandato all’Ufficio Ambiente affinché si effettui una verifica volta a valutare il pericolo: "Non intendo correre rischi del genere, se al momento ci sono stati solo danni materiali ho il dovere di evitare che, nel tempo, tali danni possano mettere in serio pericolo i cittadini. Attendo gli esiti della verifica e, qualora si dovesse rilevare un rischio concreto o solo potenziale, saremo costretti a prendere provvedimenti perché l’incolumità delle persone è un valore da tutelare in via assolutamente prioritaria”.