Maltempo: così i comuni foggiani si preparano ad affrontare l'allerta neve e gelo

Burian sta arrivando, con il bagaglio carico di venti, neve e basse temperature. Il Gargano dovrebbe subire già da oggi le prime conseguenze, ma secondo le previsioni anche a bassa quota sono previsti disagi a partire da domani.

Intanto i comuni si preparano a fronteggiare i disagi. A Monte Sant'Angelo i mezzi spala neve e spargisale sono già pronti a entrare in azione: la dotazione di sale antigelo è al massimo ed è garantita anche agli istituti scolastici. Il sindaco d'Arienzo ha inoltre sollecitato la cittadinanza a mettersi in viaggio solo in caso di necessità e a dotarsi di tutti i sistemi antineve.

Macchina organizzativa pronta anche a San Marco in Lamis il sindaco Michele Merla con il consigliere comunale delegato alla Protezione Civile Luigi Tricarico, i rappresentati delle Associazioni di Protezione Civile locale, il Gruppo Comunale Volontari e gli uffici competenti hanno discusso i dettagli del piano che entrerà in azione qualora la situazione lo richiedesse. Si resta in stretto contatto con la Prefettura.

A Torremaggiore il sindaco Lino Monteleone ha disposto di tenere accesi, già dalla giornata di ieri, ininterrottamente gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici (a partire dalle scuole) e fino a nuova comunicazione. E' stato inoltre predisposto preventivo piano antineve per le strade. Quanto all'eventuale chiusura delle scuole, il sindaco precisa: "Ci sarebbe idonea ordinanza ma solo all'occorrenza",

A San Nicandro Garganico, invece, disposta la chiusura di tutti gli istituti (privati e pubblici) nelle giornate di lunedì e martedì.

Seguono aggiornamenti