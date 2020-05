Assurdo in via Lanza: ragazza ha un malore nell'isola pedonale, 'pilomat' non si abbassa e l'ambulanza resta (di nuovo) bloccata

Il dissuasore mobile non si è abbassato e l'ambulanza è rimasta bloccata all'ingresso di via Lanza. E' successo di nuovo a Foggia, ancora una volta nella nuova isola pedonale di via Lanza. L'episodio è stato registrato poco prima delle 17, quando un'ambulanza e un'auto medica erano state allertate per soccorrere una giovane donna colta da malore.

Ma il 'pilomat' è rimasto immobile e solo l'intervento 'manuale' degli agenti della polizia locale - che hanno abbassato il pistone, agendo sul pulsante di sicurezza - ha fatto sì che i soccorritori potessero passare. Per accedere al pulsante di sicurezza, protetto da un vetro, un agente si è ferito ad una mano ma è stato medicato sul posto dalla stessa ambulanza che ha soccorso la ragazza.