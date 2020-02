Foggia, scatta "catena umana" per soccorrere un uomo colpito da malore in strada

Una vera e propria catena umana si è attivata, ieri pomeriggio, per soccorrere un uomo colto da un malore per strada. Alcuni passanti si prodigano per dargli aiuto, chiamano l’ambulanza e gli praticano anche un massaggio cardiaco, in attesa dell’arrivo dei medici.

È successo a Foggia, in vico Arco Celentano, a due passi di Piazza Cesare Battisti, in pieno centro storico, dove è intervenuto un equipaggio della Squadra Volante. Poco prima delle 17, una ragazza di nazionalità dominicana, nel transitare a piedi lungo la via, era stata attirata dalle invocazioni di aiuto provenienti da un anziano signore che, dolorante e sofferente, stava appoggiato alla propria autovettura, una Fiat Punto.

La ragazza si è immediatamente avvicinata all’uomo il quale le chiede di chiamare urgentemente un’ambulanza e di aiutarlo a salire in auto. La donna si prodiga ad aprire lo sportello e a far sedere l’anziano sul sedile lato guida e, nel frattempo, ferma un passante a cui chiede di contattare telefonicamente i soccorsi.

Il vociare attira l’attenzione di un’altra ragazza, che abita nella stessa via, la quale affacciandosi al balcone di casa capisce cosa stava accadendo e, immediatamente, decide di scendere in strada per potere concorrere alle operazioni di aiuto, avendo frequentato un corso BLSD che insegna a soccorrere i soggetti colpiti da attacco cardiaco mediante la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione.

Quando raggiunge l’autovettura dell’uomo, la donna si avvede che il malcapitato ha già perso conoscenza e che lo stesso presenta i segni tipici di chi è stato colto da arresto cardiorespiratorio, non rispondendo più alle sollecitazioni fisiche e verbali. La donna, non vedendo segni di ripresa, si fa aiutare da un agente della Polizia Locale libero dal servizio e presente sul posto, e provvede ad adagiare a terra l’uomo per effettuare una ricognizione dei parametri vitali i quali, tuttavia, risultavano assenti.

A questo punto iniziava a praticare il massaggio cardiaco, proseguendo incessantemente fino all’arrivo dei soccorritori. Arrivata l’ambulanza, il personale medico proseguiva nelle operazioni di rianimazione utilizzando anche un defibrillatore ma, purtroppo, per l’uomo di settantacinque anni, che già da tempo soffriva di problemi cardiaci, non c’è stato nulla da fare essendo nel frattempo deceduto. Sul posto, poco dopo, sono intervenuti anche i familiari ai quali è stata consegnata la salma. Malgrado il mancato lieto fine, va apprezzato lo sforzo dei soccorritori, soprattutto delle due ragazze che, con altruismo e compassione, hanno fatto di tutto per aiutare l’uomo.