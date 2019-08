"Aiutatemi, non può finire così". L'appello disperato di Livia: "Mio marito ha quattro tumori"

"Chiedo umilmente una preghiera per mio marito, stiamo combattendo da diversi mesi, 4 tumori di cui l'ultimo nn possono operarlo. Gli stanno facendo le terapie, spero e prego tutti i giorni affinché riduce, abbiamo due figli. Non può finire così. Se qualcuno mi può aiutare anche a cercare una struttura migliore o che possano operarlo puo contattarmi (testa e collo). Io mi chiamo Livia e mio marito Vito. Siamo di San Severo, vi ringrazio per le preghiere, Dio ce ne rende merito sono in brutte acque (Livia DC)".