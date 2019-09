Dai fondali delle Tremiti spunta una maglia di Lucio Dalla, con dedica e autografo: "Ma i sogni non finiscono mai"

Durante la giornata di rimozione della plastica dai fondali delle Isole Tremiti compiuta da dieci sub non vedenti, provenienti da tutta Italia e formati dall’Associazione Albatros - Progetto Paolo Pinto, evento organizzato per celebrare al meglio i Trent'Anni dell'Area Marina Protetta che nei suoi fondali custodisce veri e propri tesori, al quale hanno preso parte anche Michele Emiliano e Vladimir Luxuria, è stata trovata una maglia con immagine, dedica e autografo di Lucio Dalla con la scritta: 'Ma i sogni non finiscono mai'. "Un segnale importante, in una giornata importante. Lucio è con noi" il pensiero dell'Ente Parco Nazionale del Gargano.