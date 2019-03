"Ora conosco anche la mafia foggiana". Il vescovo Moscone: "Chi uccide è già morto nel cuore"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Fino a due mesi fa non sapevo che esistesse anche la mafia foggiana". Ha aperto così il suo intervento il vescovo Franco Moscone, che ieri ha preso parte alla manifestazione contro la mafia a Monte Sant'Angelo. Nonostante le proibitive condizioni meteo, circa 1500 persone hanno sfilato tra le vie del centro per urlare a gran voce che "il silenzio non fa per noi". "Non ho paura perché se dicessi che ho paura collaborerei con la mafia"