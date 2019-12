Natale nei container, Luxuria visita le famiglie: "Si vergogni chi ha promesso e non ha mantenuto"

Questa mattina, la foggiana Vladimir Luxuria ha incontrato le famiglie che vivono nei container alla periferia di Foggia. "E' scandaloso - ha detto Luxuria - si devono vergognare tutti quelli che hanno promesso e non hanno mantenuto, e hanno costretto queste famiglie dignitose a vivere un altro Natale così. Purtroppo non ho nessun potere in merito, se non quello di portare l'attenzione per sbloccare questa situazione" | IL VIDEO