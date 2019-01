Giovanissime vite spezzate, lutto cittadino a Cerignola: "Colpita duramente la comunità"

Cerignola piange Aurora Traversi e Agostino Antonacci , le giovanissime vittime dell'incidente stradale avvenuto lo scorso sabato notte, in via dei Mandorli. Nel giorno in cui verranno eseguite le esequie dei due adolescenti (avrebbero compiuto 16 e 18 anni quest'anno), il sindaco Franco Metta ha istituito una giornata di lutto cittadino.

"Un evento che ha colpito duramente la comunità di Cerignola", si legge nell'ordinanza firmata dal primo cittadino, che esprime "il cordoglio dell'Amministrazione Comunale e dell'intera Comunità di Cerignola, rappresentando aIIe famiglie la vicinanza e iI dolore per la scomparsa degli amatissimi concittadini". Nel giorno dei funerali, quindi, il sindaco ordina che "tutte Ie attività commerciali compartecipino al lutto cittadino evitando comportamenti o attività contrarie aIIo spirito dello stesso".