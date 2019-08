E' allarme lupi sul Gargano, sbranati puledro e vitelli in un'azienda. Gli allevatori tuonano: "Situazione insostenibile"

E' di nuovo allarme lupi nelle campagne e nei boschi del Gargano. A finire nel mirino della specie un'azienda situata in località Cortiglie (zona Foresta Umbra) che ancora una volta si è vista costretta a fare i conti con la presenza dell'animale e con la conta dei danni. "Non è la prima volta - dicono i proprietari dell'azienda - che ci troviamo a dover far fronte a episodi di questo genere".

Due attacchi in due giorni, nel primo a rimetterci la vita è stato un puledro, nell'altro due capi di vitelli: "La situazione sta diventando insostenibile, l'ente Parco cosa fa per sostenere o trovare una soluzione a questo problema?" tuonano i proprietari: "A farne le spese siamo sempre noi allevatori"

